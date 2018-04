Insieme per l'Arte il galà della Poesia

Roma, sabato 21 aprile 2018, presso la Sala convegni del teatro dei Dioscuri al Quirinale, avrà luogo un evento culturale incentrato sulla poesia dal titolo “Insieme per l’Arte, il gala della poesia”, organizzato dal Comitato di volontariato culturale “Insieme per l’Arte”, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in collaborazione con l’Associazione Culturale Ipathia e la Lega Italiana Dei Diritti dell’Uomo (LIDU onlus).

Una serata in cui l’Arte, interpretata nei diversi linguaggi espressivi, darà voce alla bellezza, alla speranza, all’amicizia. Emozioni e sensibilità da mettere insieme, dove le letture poetiche si avvicenderanno a momenti musicali, teatrali e ad un forum di discussione a sostegno della Bellezza. L’evento vuole rappresentare “l’incontro” tra le diverse forme della creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni.

Parteciperanno al reading poetico con i loro versi alcuni poeti pluripremiati a livello nazionale e internazionale impegnati nell’arte e nel sociale, tra questi il presidente dell’Accademia Belli Fausto Desideri, il critico letterario Sonia Giovannetti, la scrittrice Corinna Corneli, il Cav. Felice Zinno, le poetessa Simonetta Paroletti e Laura Pingiori, la blogger Antonella Taffuri, Annamaria Giannini attrice e performer, l’avvocato e scrittore Domenico Oriolo.

Presenta Floriana Rignanese nota conduttrice ed attrice pugliese che vanta un’esperienza ventennale nel mondo dello spettacolo e della moda conosciuta per aver condotto numerosi festival con Michele Placido.

Testimonial l’attrice Beatrice Luzzi, regista e blogger italiana, conosciuta dal grande pubblico grazie alla soap opera di Canale 5, Vivere.

Vanta in attivo diversi lavori di impegno civile, ha realizzato documentari per la rete antimafia Libera e l’associazione Cittadinanzattiva, nota anche per aver interpretato in un lungo tour Poliziotta per amore, monologo scritto da Nando dalla Chiesa in memoria dell’agente di scorta Emanuela Loi.

Special guest Cinzia Tedesco, cantante e compositrice, interprete di musical,.nominata “Ambasciatore di Pace” dal Centro Internazionale di Pace di Assisi” (ONLUS riconosciuta dall’ONU), proprio per il suo forte impegno artistico a favore di progetti a sostegno di popolazioni disagiate e soprattutto dei bambini in zone di guerra.

Il Forum di discussione sarà condotto dalla giornalista Tiziana Primozich membro esecutivo Lega Nazionale Diritti dell’Uomo e presidente dell’Associazione Ipathia e vedrà la partecipazione dell’On. Alfredo Arpaia presidente Nazionale LIDU, della dr.ssa Claudia Corinna Benedetti Presidente Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza e Ambasciatrice di Pace ONU, del Professor Luca Filipponi Presidente IEFO e Presidente di Spoleto Art Festival, della dr.ssa Ilaria Sergi comunicatrice ed esperta d’arte, fondatrice della galleria Spazio MatEr e del Prof Pier Paolo Segneri, scrittore e regista, autore teatrale e giornalista-pubblicista.

Prevista nel corso della serata una performance teatrale dell’attrice Marianna Petronzi giovane talento pugliese, l’esibizione del cantante baritono italo australiano Cosimo Ciccone insegnante di recitazione e canto al Victorian College of the Arts Melbourne University e titolare della Ciccone Academy di Melbourne, e una rappresentazione della pittura per il sociale della pittrice matesina Anna Zulla Ciardiello nota per aver esposto al Carrousel du Louvre, nella sezione di Arte Contemporanea, e inserita tra gli “Artisti nella collezione Sgarbi”.

Ideatrici e registe dell’evento la dr.ssa Ella Clafiria Grimaldi, medico, organizzatrice e promoter di rassegne poetiche ed eventi culturali in tutta Italia e presidente del Comitato Insieme per l’Arte, e la dr.ssa Maria Pompea Carrabba collaboratrice e promoter, medico pugliese, targa d’argento premio nazionale di Poesia “Alda Merini” promosso dall’Accademia dei Bronzi di Catanzaro, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio e del Senato Italiano e 3° Premio, Targa e Diploma alla XVI Edizione 2015 del Premio Letterario Internazionale Europa, promosso dalla Università della Pace della Svizzera Italiana di Lugano.

Sponsorship della serata l’ Azienda Vinicola Colli Liburni, emozioni di Puglia, vini di qualità dell’ alto Tavoliere delle Puglie

Previsto un momento conviviale a scaldare gli animi con un buon bicchiere di vino e prodotti della terra di Puglia.

Insieme per l’arte è quel sogno, è quel tentativo di riflettere su l’esperienza del bello, nella speranza di dare una risposta alla domanda: la bellezza salverà il mondo? L’obiettivo dell’iniziativa è quello di scuotere la coscienza dell’uomo il quale muovendosi e comportandosi in un certo modo anziché in un altro, può reagire e rimuovere i tarli dell’abitudine e della rassegnazione

Facendo Arte Insieme, si crea, si cammina, si cresce.