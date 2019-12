Uno Show by Duncan Eventi di totale beneficenza

Insieme per Amatrice 3 anni dopo, è il titolo dello show in scena il 28 Dicembre all’Orion di Ciampino dedicato a una tragedia dimenticata, il terremoto del 24 agosto 2016. A distanza di tre anni la produzione Duncan Eventi è tornata ad Amatrice constatando le necessità ancora impellenti nel tessuto sociale ed economico della cittadina laziale. Per questo è stato organizzato uno spettacolo ricco di personaggi che prestano la propria arte a titolo completamente gratuito con un incasso donato interamente, di fronte a tutti, ai delegati di Amatrice.

Partecipano cantati, attori, comici sportivi e alla fine ci sarà il dj set di Eyhan Eich. Tra i nomi nello spettacolo Stefano Masciarelli con la sua incredibile e coinvolgente energia, Marco Capretti direttamente da Made in Sud, Massimo Bagnato da Zelig. Per lo sport partecipano i ragazzi della Virtus Roma, della Magic Sport Volley. Quanto alla musica ci aspettano Claudia Paganelli, Alex Marchi e Marco Amarelli di Queen at The Opera, Le Pietre Rotolanti best tribute band dei Rolling Stones; Hera con il suo brano appena uscito, The Animals Nickleback tribute band. Infine ci sarà Gianluca Liguori The Mentalist.



