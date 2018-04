Insieme è + bello

Sabato prossimo 7 aprile all'interno dei festeggiamenti per i 60 anni della parrocchia di san Barnaba Apostolo (Torpignattara) il piccolo coro Le Dolci Note - coro di bambini affiliato all'Antoniano di Bologna - incontrerà per un pomeriggio in musica il piccolo coro Melograno di Firenze. Entrambi i cori fanno parte della galassia dell'antoniano di Bolgona.

Sarà presente anche il presidente del v municipio e la banda musicale della polizia locale di Roma Capitale.



Appuntamento sabato 7 aprile ore 16 presso la parrocchia di San Barnaba Apostolo

piazza dei geografi Roma





