Insieme - Domenica luppino Marco Bici Gioacchino Schembri

Quando ci si ritrova a dover raccontare il lavoro di un artista l’obiettivo da centrare è quello di portare il lettore ad una comprensione immediata di ciò che lo attenderà di fronte all’opera vera e propria. Compito complesso se si tratta di un singolo artista. Ancora più arduo quando gli artisti sono tre, ciascuno con la propria identità, con la propria poetica, col proprio linguaggio. Ci si immerge allora in molteplici riflessioni nell’intento di trovare un equilibrio che possa racchiudere le singole esperienze. Ebbene, nell’accostare tra loro i lavori di Domenica Luppino, Marco Bici e Gioacchino Schembri la riflessione personale è scaturita da una affermazione del pittore Edgar Degas che parlando del motivo ispiratore della propria pittura diceva: “ E’ senz’altro giusto raffigurare ciò che si vede. Ma è molto meglio dipingere ciò che la propria memoria ha trattenuto. E’ una trasformazione in cui la forza di immaginazione collabora con la memoria per riprodurre solamente ciò che è urgente, cioè il necessario. In questo modo il proprio ricordo non è altro che l’invenzione liberata dalla tirannia della natura.” Ed è proprio grazie a questa sottrazione di un’immagine figurata che l’accostamento niente affatto immediato delle opere dei tre artisti trova forma ed equilibrio. La realtà di Domenica Luppino è fatta di sintesi e sovrapposizione del colore nella ricerca materica, quella di Gioacchino Schembri è intrisa di messaggi simbolici e lo stesso Marco Bici ( dei tre il più guidato dalla figurazione) lascia intravedere tracce di memoria e immaginazione onirica nel realizzare i suoi corpi. Il risultato finale di questo accostamento agli occhi dello spettatore altro non sarà che un immersione totale e coinvolgente in ciò che è necessario e privo di artificio estetico. La forma sintetica della natura pittorica stessa.

