Insieme a te non ci sto più al Teatro di Rocca di Papa

Che succede quando nella nostra vita accadono diversi avvenimenti straordinari che minano le nostre certezze? Spesso ci serve un fattore esterno, un imprevisto apparentemente minaccioso, per capire veramente chi siamo e dare il giusto significato ai nostri rapporti, alle cose a cui veramente teniamo. Siamo nel 1989, anno di grandi cambiamenti. Il muro di Berlino sta per crollare e con lui le tante certezze politiche e personali di Andrea (Matteo Vacca) architetto, che passa le giornate a domandarsi perché i suoi clienti eccentrici, vogliano a tutti i costi un "arco finto" nel proprio salone o la "greca" al bagno. Arianna (Ludovica Di Donato) è sua moglie e passa le notti con l'incubo di scongelare alimenti ittici. Sono una coppia unita, nella convinzione che la situazione sia sotto controllo. Colonne che sostengono archi, archi che sostengono soffitti, tutto saldo, tutto solido, finché un giorno… Perché in amore, come in architettura, ci si mette moltissimo a costruire, ma pochissimo a demolire. Proverà a darci la soluzione Ernesto (Marco Morandi) unmuratore psicologo rumeno, che però parla romano! Oppure ci potrà illuminare Aisha (Francesca Bellucci) una zingara misteriosa e affascinante, che nasconde chissà quali verità, o la "cliente tipo" dell'architetto (Francesca Milani) un po' eccentrica e dai gusti alquanto discutibili. La "cliente tipo" che sembrava essere l'unica ossessione di Andrea, ma che alla fine si rivelerà il più innocuo dei suoi problemi. "Insieme a te non ci stò più", è una commedia molto divertente che ci farà riflettere sorridendo: sulle nostre manie, le nostre fissazioni, le nostre apparenti certezze, e alla fine ci convincerà che quello che conta veramente è solo l'Amore. Regia: Matteo Vacca Con: Matteo Vacca, Marco Morandi, Francesca Milani, Ludovica Di Donato, Francesca Bellucci