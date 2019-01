Innuendo - The Queen Tribute Show al CrossRoads

Sabato 8 Dicembre al Crossroads Live Club, Luigi e gli Innuendo sono pronti a regalare al loro fedele pubblico un'altra emozionante performance... da One Vision a Bohemian Rhapsody, da Love of my Life a Fat Bottom Girls, la band romana confezionerà come di consueto una scaletta palpitante e piena di sorprese.



Gli Innuendo sono l’unica band europea ad essersi esibita nel 2003 e ben due volte, a Grand Cayman, sito anglo-caraibico di grande prestigio turistico e musicale. Vantano, tra l’altro, un concerto nella straordinaria ‘Festival House’ di Salisburgo, in Austria. Questo, grazie, soprattutto, al carisma e alle doti comunicative di Luigi Lusi, fondatore e front-man del gruppo.



Oltre che nei migliori locali d’Italia, si esibiscono da alcuni anni, anche in Olanda e Belgio, dove hanno chiuso, con un’affluenza di 7000 presenti, lo “Spa Tribute Festival”, uno dei più prestigiosi festival di cover-band d’Europa.



Gli Innuendo non sono tra i tanti e inflazionati tributi ai Queen che basano il loro spettacolo su improbabili costumi e costruite somiglianze fisiche con gli originali. Basano, piuttosto, la loro performance, sulla qualità dell’esecuzione musicale, l’intensità interpretativa e lo spirito goliardico e unicamente spettacolare che continua ad appassionare e coinvolgere il loro fedelissimo seguito.