Innocenzo Sabbatini Lo Stabilimento dei Bagni pubblici

Passeggiata alla scoperta dell'edificio destinato ai Bagni pubblici della borgata-giardino Garbatella nata nel 1920.

Progettato dall'architetto marchigiano Innocenzo Sabbatini nipote di Costantino Costantini, lo "Stabilimento dei Bagni Pubblici" è uno degli edifici polifunzionali della Garbatella, costruito per ospitare al piano terra e nel seminterrato i bagni pubblici, che sono stati in funzione fino agli anni ’60.

"Garbatella, lo Stabilimento dei Bagni pubblici" è il primo

Quaderno di Moby Dick a cura del Tavolo Archivio storico e Centro di documentazione sul territorio del Municipio Roma VIII.

"Innocenzo Sabbatini, l'architetto ribelle tra Osimo e la Garbatella" è un approfondimento a cura di Elisabetta Rossi, della vita privata dell'architetto, che sin da giovanissimo si dilettò e amò l'architettura partendo dalla gavetta ossia lavorando nei cantieri edili.

Un viaggio lungo 281 km che lo portò dal suo paese natale, Osimo a Roma. Nel suo repertorio architettonico, i progetti saranno comunque e sempre assorbiti dagli edifici della sua infanzia e del suo paese marchigiano.



Appuntamento il 27 Gennaio 2018 alle ore 10:30 in Piazza Benedetto Brin. Durante il percorso è consigliato l'utilizzo di una bussola.



Costo dell'evento: 15 Euro

(comprensive di tessera associativa "Conosciamo l'Eur", passeggiata narrata e aperitivo presso il Bar Eurosia (Piazza Sant'Eurosia) dove sarà possibile acquistare copia del libro.

