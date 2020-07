Innocenzo Sabbatini: l'architetto ribelle alla Garbatella

In occasione dei festeggiamenti del centenario della Garbatella, l'Associazione culturale "Conosciamo l'Eur" ha deciso di svolgere una serie di visite dedicate alla nascita del quartiere.

La prima visita sarà dedicata ad uno dei più importanti architetti dell'Istituto delle Case Popolari di Roma: Innocenzo Sabbatini (1891-1983).

I suoi edifici (Lotti di Piazza Benedetto Brin, lo Stabilimento dei Bagni pubblici, il Cinema Teatro Palladium, la Casa dei bambini, gli Alberghi Suburbani) sono diventati il simbolo di questo piccolo angolo di Roma ed un eccellenza dell' edilizia popolare.

Appuntamento:

Sabato 18 Luglio 2020 ore 18:30 (si prega di arrivare 15 minuti prima per la registrazione dei partecipanti)

Piazza Benedetto Brin

Contributo evento:

€ 11,50 (visita guidata +radioguida) da corrispondere il giorno della visita.

Il costo del tesseramento associativo, nonché del rinnovo annuale, è gratuito fino al 31 dicembre 2020.

La visita si svolgerà nel rispetto del Dpcm 27 maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della regione Lazio del 19 maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza imposte. Ulteriori dettagli verranno forniti in fase di prenotazione.

Organizzatore :

Associazione culturale Conosciamo l'Eur

La Come partecipare :

Tramite whatsapp/SMS al numero 3928533253 oppure inviando una mail a conosciamo.eur@gmail.com indicando nome, cognome, numero di partecipanti e numero di telefono per eventuali comunicazioni.

Le prenotazioni verranno raccolte entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente la visita.

In caso di disdetta, si prega di avvisare l'associazione almeno 24 ore prima della visita.

Si consigliano scarpe comode