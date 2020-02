Dopo il grande successo al Teatro Trastevere, torna in scena "Innocenti Evasioni".

La commedia andrà in scena venerdì 6 marzo al ore 21 al Teatro Duse di Roma.



SINOSSI:

Luigi è un grande appassionato di Lucio Battisti e nel suo giorno di riposo, al mercato delle pulci, trova una edizione rarissima di "Innocenti Evasioni". Non può desiderare altro che tornare a casa per ascoltarla, da solo, con calma e tranquillità. Sfortunatamente però, proprio quella mattina, sembra che tutto il mondo gli sia andato contro e non riesce in nessun modo a godersi il suo disco.

La moglie vuole confessargli un segreto, l’amante ha un presentimento, un operaio è in casa, la domestica, nel suo giorno di riposo, anche. E poi...la Festa del vicinato!

Insomma: “Innocenti Evasioni" è un vero miraggio…

Scaltro e manipolatore com’è, Luigi farà di tutto per cercare di ottenere ciò che vuole, solo il tempo necessario per ascoltare il suo disco, in santa pace. Convoglierà le sue energie, sguainerà il suo cinismo e il suo potere di persuasione per far sì che quella mattina non si trasformi in un vero incubo!



Regia di: Federico D'Ambrosi



Con: Davide Colella, Federico D'Ambrosi, Jonathan Maroncelli, Diana Pane, Eleonora Ponzio, Renzo Russi e Martina Zanotti.



Biglietto: 12€+2€ tessera associativa

Per info e prenotazioni: webelievecompagniateatrale@gmail.com oppure WhatsApp al 347 1804557