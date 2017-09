"Inmensa Luz" per la prima volta in mostra a Roma

La Fondazione Enaire espone per la prima volta a Roma, da venerdì 8 settembre fino al 28 ottobre, alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di piazza Navona, la mostra “Inmensa luz”. La collettiva comprende 33 fotografie di artisti affermati e fotografi emergenti, che presentano scatti che vanno dalla fine degli anni ‘80 fino ai nostri giorni. Tra gli autori, Chema Madoz, Daniel Canogar, García Alix, Irene Cruz,Maider López, José Manuel Ballester, Lola Guerrera, Victoria Diehl, Amalé/Bondía, Raul Urbina e Rosell Meseguer.

È la prima volta che queste opere della Colección ENAIRE vengono esposte al di fuori del territorio spagnolo. Dopo la tappa romana, infatti, “Inmensa luz” sarà visitabile presso la sede dell'Istituto Cervantes di Milano, da novembre fino a gennaio 2018.

La mostra verrà inaugurata dal segretario di Stato delle Infrastrutture, Trasporti ed Edilizia, nonché presidente di ENAIRE, Julio Gómez-Pomar e dall’ambasciatore di Spagna in Italia, Jesus M. Gracia Aldaz. Al vernissage, in programma l’8 settembre alle ore 19 parteciperanno anche, la direttrice di FotoEspaña, Claude Bussac, il direttore generale di Enaire, Beatriz Montero de Espinosa, la curatrice della Collezione ENAIRE, Ángeles Imaña, il direttore del Dipartimento di cultura dell'Instituto Cervantes, Martín López-Vega, il direttore dell’Instituto Cervantes di Roma,Sergio Rodríguez López-Ros e alcuni fotografi autori delle opere. Il tema delle fotografie racconta i sentimenti e le aspirazioni di autori che utilizzano questa disciplina come mezzo di espressione artistica; sentimenti e aspirazioni accomunati dalla luce mediterranea, che l’Italia e la Spagna condividono. Con il titolo “Inmensa luz”, la curatrice Ángeles Imaña ha selezionato gli scatti i cui contenuti mostrano una panoramica ampia dell’arte spagnola più recente. Le opere presenti a Roma sono incluse nella programmazione ufficiale di PHotoEspaña 2017, festival internazionale di fotografia e arti visive, che quest’anno celebra la sua ventesima edizione: una vera e propria piattaforma indispensabile per i creativi e i loro progetti. L'ingresso è gratuito.