Piazza di Spagna accoglie l’evento-sfilata In_materia

L’Università degli Studi eCampus – Facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda e Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, presentano In_materia, l’Evento-Sfilata aperto al pubblico romano, dedicato ai giovani talenti della moda a sostegno della Onlus “Insieme per la ricerca - PCDH19” e del progetto “Dopo di noi” dell’Associazione Onlus “Insettopia – Per noi autistici”.

Una manifestazione che vuole coniugare il lavoro creativo degli allievi più promettenti delle due realtà formative con l’impegno benefico in favore dei bambini autistici e delle bambine colpite da una malattia rara per la quale non esiste ancora una cura. La raccolta fondi sarà libera.

A presentare l’evento sarà la conduttrice televisiva Elisa Isoardi.

Nell’occasione, Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la moda e il design inaugurerà la nuova sede di Piazza di Spagna, 9 situata nel cuore di Roma in una delle più suggestive cornici al mondo. I capi che sfileranno sono stati realizzati da 39 studenti delle diverse sedi di Accademia del Lusso - Milano, Roma, Palermo e Belgrado - che attraverso le loro creazioni comunicheranno al meglio l’unione tra materia e forma. La direttrice artistica di In_materia, Barbara LG Sordi, ha infatti creato il concept, partendo dall’idea michelangiolesca per cui è la materia stessa ad ispirare la forma finale della creazione. Manipolare i tessuti significa poter prendere possesso dell'elemento principale che costituisce un capo, trasformandolo in un prodotto originale e senza termini di paragone. La materia viene plasmata in un processo artistico per dare vita a modelli che esprimano al meglio la creatività. Il mood raccontato dai capi in sfilata parla di andare oltre le convenzioni, superare i propri limiti dando nuova vita alla materia senza farsi contaminare da imposizioni e cliché. I designer hanno lavorato per mesi con diversi materiali come tulle, chiffon di seta, organza, taffetà, cotone popeline, cotone strutturato, cady, lana extra fine e jersey, impreziosendoli e personalizzandoli con dettagli ispirati ai tagli di Maison Margiela, al crêpe usato da Balenciaga, ai fili strutturati di Rick Owens, agli strati e ai volumi di Simone Rocha e al patchwork di Christopher Kane. Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso, ha commentato: “Accademia del Lusso si pone come obiettivo principale quello di formare i profili professionali più richiesti del settore: dallo stile al marketing, dal brand management al fashion design e alla comunicazione moda. La nostra scuola si pone come una realtà esclusiva del comparto formata da classi di massimo 12 studenti per dare loro il miglior supporto e tirare fuori il loro vero talento. Credo che stasera questo evento realizzato in collaborazione con la prestigiosa Università eCampus abbia dato prova dei risultati che un percorso formativo di questo tipo possa dare. Piazza di Spagna è un palco privilegiato agli occhi del mondo e la città di Roma ha da sempre avuto un indiscusso legame con l’alta sartoria e moda italiana. Abbiamo così deciso di aprire qui, nel cuore di Roma, una nuova sede della nostra scuola per offrire nuove opportunità di crescita, creando sinergia con la sede di Milano e soprattutto avendo come partner per i nostri Master Università eCampus ». Il Prof. Enzo Siviero, Rettore Universita’ eCampus ha dichiarato:“ Sono veramente soddisfatto che, in Piazza di Spagna, si possa come Università eCampus realizzare questo significativo evento-sfilata e far comprendere, insieme all’Accademia del Lusso, l’importanza di rappresentare le diverse professioni della moda e le numerose opportunità lavorative che la riconosciuta valenza della moda italiana ha nel mondo. L’Universita’ eCampus, inoltre, ha ritenuto fondamentale promuovere un corso di laurea in “Design e discipline della moda” proprio per creare e sostenere una cultura di settore adeguata, aggiornata ed il più possibile approfondita. Un ringraziamento speciale alle Autorità ed Istituzioni che ci hanno permesso di far esprimere i nostri talenti”.

L’evento si inserisce nell’ambito della c.d. “Terza Missione” - l’insieme cioè delle attività di contatto con il contesto socio-economico, le Istituzioni e la collettività e di trasferimento e valorizzazione delle conoscenze - che l’Università eCampus, riconosciuta dal Miur dal 2006 e con 40 sedi in tutta Italia, porta avanti accanto all’Alta formazione e alla Ricerca.