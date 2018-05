Infiorata dei ragazzi a Genzano

Si ripete anche quest’anno l’ormai consolidata tradizione dell’Infiorata dei ragazzi, un appuntamento che coinvolge molti giovani del territorio di Genzano impegnati nella realizzazione di quadri e tappeti infiorati su via Bruno Buozzi, a pochi metri dalla storica via Livia dove il 9, 10 e 11 giugno andrà in scena la 236esima Infiorata.

L’iniziativa è in realtà soltanto il culmine di un intenso anno di lavoro dei giovani genzanesi che nel corso degli scorsi mesi hanno incontrato i Maestri Infioratori e i Capopezzi che hanno messo a disposizione le loro esperienze e conoscenze per far conoscere ed utilizzare ai ragazzi le tecniche della straordinaria arte dell’infiorare. Se è vero, infatti, che l’arte di infiorare si impara sul campo, è altrettanto vero che è necessario avere un approccio a questa esperienza conoscendo stili, modi di progettazione e materiali, in modo tale da poter esprimere così la propria sensibilità artistica.

E così, dopo questo lungo percorso, il 2 e 3 giugno i ragazzi si diletteranno nella creazione dei quadri fiorati pronti a sorprendere tutti e colorare la cittadina.