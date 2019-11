Inferno Canto V, Paolo e Francesca nel II appuntamento di "Dante per tutti e le leggende medievali"

Giovedì 21 novembre alle 19.30, il II appuntamento con “Dante per tutti” l’iniziativa dantesca ideata da Luca Maria Spagnuolo e Patrocinata dalla Società Dante Alighieri che porta la Divina Commedia e il Medioevo nel centro di Roma.

La sesta stagione di “Dante per tutti” nuovamente ospitata nella Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone, prevede un ciclo di appuntamenti di lettura con commento della Divina Commedia tutti a ingresso gratuito.



In un linguaggio avvincente, Canto dopo Canto, Luca Maria Spagnuolo accompagnerà lo spettatore alla scoperta del capolavoro della nostra letteratura, in un cammino ideale al fianco di Dante, dalla Selva oscura fino all’estrema Visione di Dio.



Dopo il primo appuntamento, Inferno I - La selva oscura - Le visioni dell’aldilà nel Medioevo, giovedì 21 novembre sempre alle 19.30 sarà la volta di Inferno V - Paolo e Francesca - Il monaco tentato dal demonio.

Il diavolo che, in veste di donna, tenta un povero monaco, introduce il famoso Canto dedicato agli infelici amanti di Rimini.



L’ingresso è gratuito, la durata di ogni appuntamento è di un’ora circa e, per facilitarne la fruizione, i Canti saranno proiettati su di uno schermo.



DANTE PER TUTTI

e le leggende medievali

Giovedì 21 novembre 2019 ore 19.30

Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone

Via dei Banchi Vecchi, 12

00186 - Roma