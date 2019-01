Ines Plosa - spettacolo teatrale al Teatro IF

Italia, giorni nostri.

Ines è una trentenne che non è ancora riuscita ad affermarsi come scrittrice. Per sopravvivere fa un lavoro che non sopporta e condivide un monolocale con l’anziano padre, del quale si prende cura. E’ convinta di vivere una fase transitoria, di essere ancora giovane e di avere tutto il tempo per potersi realizzare. Tale convinzione la aiuta a sopportare la routine e l’insoddisfazione, e a mostrarsi al mondo come una persona pacata e gentile. Una mattina come tante altre Ines si accorge però che le è spuntata la prima ruga...



Scritto da Fabio Margiotta

Con: Ilaria Castrì e Fabio Margiotta