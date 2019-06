Indiepanchine Summer Vibes

Indiepanchine torna a Largo Venue ( Via Biordo Michelotti 2) Sabato 22 Giugno per festeggiare l’arrivo dell’estate con un aperitivo accompagnato da tanta musica live nei giardini di Largo.



Le esibizioni inizieranno alle 19:00 con una line up travolgente che vedrà protagonisti sei artisti, tra band e cantautori, per accompagnare la serata tra canzoni e risate

Le band partecipanti sono



- gliorsacchiotti

- Montone

- Libertini

- Vins-t

- Carneo



Indiepanchine è un format che ha come obiettivo la promozione di artisti emergenti del panorama nazionale italiano attraverso serate live, un programma radio, foto, video, social e la rubrica mensile di New Indie Generation.

Il live è caratterizzato dalla presenza di una panchina, sulla quale gli artisti si esibiscono ricreando quell’ atmosfera di leggerezza e intimità come quando si beve una birra con gli amici al parco.