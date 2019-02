Indiepanchine Live Sparwasser

Sabato 23 Febbraio allo Sparwasser, circolo Arci situato nella zona capitolina del Pigneto, una nuova serata di Indiepanchine.

Indiepanchine ha come obiettivo la promozione di artisti emergenti del panorama nazionale italiano attraverso serate live, un programma radio, foto, video, social e la rubrica mensile di New Indie Generation.

Il live è caratterizzato dalla presenza di una panchina, sulla quale gli artisti si esibiscono a turno, ricreando quell’atmosfera di leggerezza e intimità come quando si beve una birra con gli amici al parco. La serata inizia con cinque artisti in Open Mic, in seguito una proposta da parte dell partnership dell’organizzazione (It’s up to you) e due headliner selezionati dagli autori della manifestazione.

La Line up della serata sarà composta da:

5 OpenMic

Sanlevigo

Alessandro Sipolo

I Dei degli Olimpo (It’s up to you)

a seguire Dj Millennials



Sabato 23 Febbraio

Sparwasser (circolo arci) - Via del Pigneto 215

dalle 22:00

Ingresso con tessera Arci

Instagram: @indiepanchine

Facebook: Indiepanchine