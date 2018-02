Una Battle live di giovani eroi, stelle nascenti o già luminose dell' Indie Pop. E poi una grande festa per cantare e ballare a colpi di Calcutta, Coez, Carl Brave & Franco 126, Frah Quintale, Gazzelle, Thegiornalisti, I Cani, Pop X, Canova, Liberato e tanti altri ancora...



(battle)

Cesare Blanc

Federico Fabi

Lov-fi



(heroes)

Ombre Cinesi



Venue - Ex Magazzini

Via dei Magazzini Generali 27, Roma

powered by: Indiemania, Forever Young Rome & Ex Magazzini



Modalità d'ingresso:

10€ in LISTA con DRINK (entro le 01.00).

10€ NO drink (non in LISTA e dopo le 01.00)



Info & Prenotazione Tavoli / Priveè

✆ 346.77.95.008 - 327.78.53.776

✉ info.indiemania@gmail.com - info@foreveryoungrome.com