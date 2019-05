Indieffusione compie 1 anno, il party

Il party all'insegna della musica live al Largo Venue di Roma. Special Guest: I Tristi, vincitori dell' 1MNEXT del Primo Maggio



Per il suo primo compleanno, INDIeFFUSIONE ha pensato di far incontrare dal vivo la sua grande community con una festa a Largo Venue dedicata alla musica dal vivo, quella che ogni giorno passa sulle sue frequenze, grazie anche alla presenza dei partner amici: Mei, Noise Symphony, iLive Music, Exitwell, Tutti giù Parterre, Il Faro indie, Le canzoni fanno bene, It'sup2u.



I 5 artisti che si esibiranno, sono presentati da ognuno dei partner, con maggiore riguardo alla musica emergente che INDIeFFUSIONE sostiene e promuove. Special guest dell’evento saranno poi I Tristi, il progetto reduce dalla vittoria del contest 1MNEXT sul palco del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma.



Durante la serata dell'11 maggio, che celebrerà il primo anno di INDIeFFUSIONE ci sarà un contest tra i 5 artisti che si sfideranno a suon di musica. L'ingresso sarà nella formula "Up to you": in cassa si potrà lasciare quanto si vuole e verrà consegnata una scheda per indicare la preferenza dell'artista da parte del pubblico. Il vincitore del contest si aggiudicherà la possibilità di ricevere promozione e visibilità sui nostri canali e su quelli dei partner (Alta rotazione su Radio INDIeFFUSIONE, l'accesso diretto alla nuova edizione di It'sUp2u 2019-2010 e l'esibizione live nella rassegna estiva It's Up2U Garden nel giardino del Largo Venue, videointervista su iLive Music, contenuti esclusivi su Exitwell, partecipazione alla serata live Tutti Giù Le Fou, take over dei social de Il Faro Indie...).



INDIeFFUSIONE è una piattaforma per la diffusione radiofonica FM e web dedicata alla musica emergente. La segnalazione è semplice e gratuita: basta inviare la propria proposta artistica compilando, con pochi passaggi, il form sul sito di Noise Symphony, completamente restaurato per l’occasione: www.noisesymphony.com. Il materiale ricevuto sarà valutato da uno staff dedicato ed inserito nella programmazione Web della Radio. Ogni settimana i migliori brani - scelti dagli utenti attraverso una votazione online - saranno inseriti nella programmazione FM di Radio INDIeFFUSIONE.

Lo scopo è quello di fare scouting e di creare inoltre delle reali opportunità discografiche, promozionali e live, con il coinvolgimento e la collaborazione di professionisti del settore.





Sul palco:

MaLaVoglia (MEI - Meeting Degli Indipendenti)

MARVO (ExitWell + Tutti giù Parterre)

Cesare Blanc (Il Faro Indie + Le Canzoni Fanno Bene)

Meds (It's Up 2U)

New Jersey Quay (iLiveMusic)

Special guest: I Tristi

Presentano: Giorgia Christine Groccia & Riccardo Magni



Sabato 11 maggio ore 21 @ Largo venue, Roma

Via Biordo Michelotti 2

Ingresso "Up to you" (passa in cassa, lascia quello che vuoi e ritira la scheda per votare il tuo artista preferito!)