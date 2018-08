Da Calcutta a Gazzelle: sono così indie party al Santanera

Da Calcutta a Gazzelle passando per Coez e Carl Brave: al Santanera arriva il Sono così Indie Party. Una festa durante la quale cantare a squarciagola per tutta la notte.

Calcutta • Cosmo • Gazzelle • Galeffi • Frah Quintale • The Giornalisti (quelli indie) • Canova • Liberato • Motta • Ex Otago • colapesce • Fast Animals and Slow Kids • Carl Brave x Franco126 • Lo Stato Sociale • Pop X • Brunori Sas • Giorgio Poi • Leo Pari • I Cani laband • Giancane • Viito • Gazebo Penguins • Iosonouncane • Coma Cose.

Ecco cosa risuonerà nel giardino di via Flaminia 7500. Il Sono così Indie Party è a Santanera il 30 agosto.