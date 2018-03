INDIA-ITALY SANGAM - Confluenza in Danza e Musica

Un breve festival culturale di 2 giorni porterà in scena il Sangam tra India-Italia: una confluenza di forme d'arte e di artisti provenienti sia dall’India che dall’Italia, in programma al Teatro di Villa Torlonia.

Il festival sarà un insieme delle varie forme di tradizioni artistiche indiane e del loro incontro con l'Italia. Artisti italiani con un cuore indiano e artisti indiani che hanno fatto dell'Italia la loro seconda casa si esibiranno per due giorni, alla vigilia del 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra India-Italia, il 25 marzo.



L’evento di venerdì 23 marzo sarà dedicato alla danza: più di dieci artisti si uniranno per offrire una sorta di ricco bouquet dei vari stili artistici indiani.

Dai classici brani di danza Odissi, dallo stato dell’Odisha, ci faremo

trasportare al ritmo del Kathak, forma di danza originario dello stato dell’Uttar Pradesh, che sorprendentemente si mescolerà al Flamenco; i passi del vibrante e vigoroso Bhangra dal Punjab, una delle danze popolari più note del Nord India, introdurranno poi al moderno Bollywood che culminerà in un abbraccio con le tradizioni musicali della tradizione folk italiana.



Sabato 24 marzo, l’India e l’Italia si incontreranno sulle note della musica tradizionale. Tre artisti e tre strumenti musicali: le percussioni delle tabla, le corde del sitar e le vibrazioni gentili del flauto bansuri.





23 marzo- Artisti :

Odissi: Silvia Vona in ‘Ki Sova’ (abhinaya)

Kathak: Rosella Fanelli–accompagnata da Francesco Gherardi (Tabla), Valeria Vespaziani (Danza) con la partecipazione straordinaria di Reina Lopez (Flamenco) e Riccardo Ascani (Chitarra) in ‘Kathak-Flamenco Jugalbandi’

Bhangra: Bhangra Brothers in ‘Punjabi Gabbru’

Bollywood: Ambili Abraham con la partecipazione straordinaria di Nando Citarella, Gabriella Aiello & compagnia "La Paranza" con la partecipazione di Equivox e Cymbalus Ensemble voci e tamburi in ‘Taal Se Taal Mila (Ritmi che si incontrano)’



24 marzo- Artisti :

Sitar: Ustad Sageer Khan

Tabla: M° Rashmi V. Bhatt

Bansuri: Nicolò Melocchi

Ingesso libero fino ad esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria nominativa (specificando se per lo spettacolo del 23 o del 24 marzo) a 70IndiaItaly@gmail.com

Gallery