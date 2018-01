Le rotte mediterranee di Indaco Project e Qimar all'Auditorium. Tornano in concerto gli Indaco, storico gruppo etno-world italiano, con i loro brani più belli che si arricchiscono sia di nuove composizioni che fondono le calde sonorità della musica tradizionale italiana con quella nordica irlandese, che dell'incontro con le sonorità dei Qimar, i quali interpretano brani la cui matrice acustica proviene da diverse aree geografiche tra cui la penisola anatolica, quella balcanica e il Medio Oriente sottolineando, come la musica sia un linguaggio trasversale, non esclusivo di aree geografiche, civiltà o religioni.