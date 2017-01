Incontrollabili percezioni. Personale di Donatella Calì

Il segreto di Calì In questi tempi ormai privi di botteghe e in cui è tanto difficile incrociare maestri quanto scoprire allievi, accade spesso che il rapporto fra il maestro e l'allievo cominci con una semplice domanda. Questo è il caso di Donatella Calì, che quando incontrò Biagio Cascone gli chiese quali fossero i colori per l'incarnato. "Tutti", rispose Cascone, il pittore dei papi, in modo semplice e forse inatteso. Fra le nature morte di Biagio Cascone, Donatella è stata rapita dagli oggetti femminili che il Maestro buttava lì davanti a sé, senza un preciso ordine, e poi riproduceva. Donatella ha adottato la stessa pratica. Ma tanto tempo è passato da allora e le opere più recenti di Calì lo testimoniano ...