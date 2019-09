Incontro con Toni Mavilia, autore del romanzo "Insensato viaggio"

È appena stato pubblicato 'Insensato viaggio', il nuovo romanzo di Toni Mavilia, siciliano di nascita e romano d’adozione. Giovedì 26 settembre alle ore 17:00, presso la biblioteca comunale di Testaccio ‘Enzo Tortora’ sarà presentato il libro. Pierpaolo Belardi, autore di ‘Testaccio cuore di Roma’ e Raffaella Giammarco, docente di letteratura italiana converseranno con l’autore.

Proprio a Roma, e in particolare nel rione Testaccio, è ambientato ‘Insensato viaggio’, edito dalla Mauro Pagliai di Firenze. Siamo nei lontani anni sessanta, mitici e turbolenti. Un ragazzo è stato travolto e ucciso sulla via Ostiense. Il dubbio che non sia stato un incidente s’insinua tra i suoi amici innescando una serie di avvenimenti a catena. In un’assolata domenica di luglio storie di giovani s’intrecciano e s’incontrano. Gli avvenimenti si susseguono tra Santa Maria Liberatrice, monte de’ Cocci, ponte Sublicio, con puntate a Garbatella e Trastevere. Una storia di giovani, guidati spesso dagli istinti ma in ogni caso interpreti di sentimenti forti, amore e rancore, rivalità e amicizia.

Un romanzo corale, dove il protagonista fa da filo conduttore per lo sviluppo di una trama a sorpresa. L’altra particolarità è la partecipazione ai fatti, ovviamente inventati, di due personaggi speciali, Claudio Villa e Domenico Modugno che, con la loro presenza, concorrono allo sviluppo della vicenda verso un finale tanto avvincente quanto imprevedibile.

Oltre ‘Insensato viaggio’ Toni Mavilia ha scritto ‘Onda lunga’ e ‘Contro corrente’, due romanzi che raccontano le avventure e le sventure di una famiglia siciliana nel corso del secolo passato.