Incontro "Sovranità monetaria e sviluppo economico" alla Sala Rossa del VII Municipio di Roma, in Piazza di Cinecittà n.1, ore 17,30.



Convegno su come la sovranità monetaria influenza lo sviluppo economico, alla ricerca delle soluzione concrete e realizzabili per uscire dalla crisi economica.



Il 9 ottobre 2017 alla Sala Rossa del VII Municipio di Roma, in Piazza di Cinecittà n.1, alle ore 17,30, si terrà un convegno dal titolo "Sovranità monetaria e sviluppo economico", dove proveremo a parlare del rapporto che c'è tra la sovranità monetaria e lo sviluppo economico, alla ricerca delle soluzioni concrete e realizzabili per uscire dalla crisi economica.

Attualmente quasi tutto il denaro che usiamo viene creato dal nulla dal sistema bancario che lo presta a cittadini, aziende e Stato, provocando l'aumento esponenziale del debito pubblico e privato e la sottrazione di grandi risorse dall'economia reale attraverso il pagamento degli interessi.

Cosa succede se lo Stato comincia a stampare soldi per conto dei cittadini ?

Se aumentasse la quantità di moneta creata dallo Stato, calerebbe in proporzione la quantità di moneta elettronica creata dal sistema bancario, riducendosi il debito complessivo.

Lo Stato ha ancora la possibilità di esercitare la propria sovranità creando strumenti monetari e fiscali che possono rilanciare l'economia e farci uscire dal tunnel della recessione e dell'austerity. Tutto ciò senza violare i Trattati Europei, ma anzi contribuendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dell'Unione Europea ed attualmente disattesi, come la piena occupazione e la crescita economica equilibrata (art.3 del TUE).

Ne parliamo con :

- Nino Galloni, ex direttore generale del ministero del Bilancio e poi di quello del Lavoro, economista affermato e riconosciuto, autore di diversi saggi sull'economia, tra cui l'ultimo "Economia Alcalina e moneta"

- Fabio Conditi, Presidente dell'Associazione Moneta Positiva e autore dei libri "Manuale in 12 passi per uscire dalla crisi" e "Riforma del Sistema Monetario";

- Paolo Tintori, fondatore della Rete di Mutuo Credito, esperto di reti compensative e monete complementari.

Per avere la certezza del posto in platea, è possibile prenotare scrivendo il numero dei partecipanti a monetapositiva@gmail.com