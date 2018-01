Venerdì 26 GENNAIO alle 21



al "MAMELI 27" (Via G. Mameli, 27 - ROMA, Trastevere)



Incontro-concerto "A FILAR VERSI: FABER E IL MEDIOEVO"



Un originale evento, ideato da Martina Michelangeli, per scoprire e "sentire" le profonde connessioni tra l'universo culturale, storico e letterario medievale e le suggestioni musicali e poetiche confluite nell'opera di Fabrizio De André.



Un appassionato racconto in musica e parole, tra profondissimi spunti culturali, brani di Faber e letture di passi letterari di autori come Dante e Boccaccio... e non solo...



Con Martina Michelangeli, relatrice e interprete dei passi letterari



e Roberto Petruccio (voce, pianoforte, chitarra e armonica), interprete dei brani di Fabrizio De André





Ingresso 10 euro



Posti a sedere limitati - Vivamente consigliata la prenotazione



