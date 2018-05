Incontro con l’autore

Valerio Bispuri al CsfAdams

Giovedì 17 maggio 2018 ore 18.30

Ingresso libero



Valerio Bispuri, è nato a Roma nel 1971. Fotoreporter professionista dal 2001, collabora con numerose riviste italiane e straniere.

Ha realizzato reportage in Africa, Asia e Medio Oriente, ma è in America Latina che Valerio ha lavorato e lavora da tempo.

Il suo primo lavoro è dedicato al mondo Rom, entrando nella loro complessa realtà e visitando i campi di Roma, Napoli, Bologna, fino ad arrivare negli sperduti villaggi della Bosnia.

Per dieci anni si è occupato di “Encerrados”, un progetto fotografico sulla condizioni di vita dei “rinchiusi” nelle carceri di tutti i paesi del Sudamerica. Ha visitato 74 carceri maschili e femminili con l’obiettivo di raccontare la difficile realtà sociale di chi vive in un carcere. Il lavoro “Encerrados” è stato esposto al Visa pour l'Image a Perpignan (2011), al Palazzo delle Esposizioni di Roma, a Ginevra, Berlino e New York. Nel 2015 “Encerrados” è diventato un libro edito da Contrasto.

Nel 2017 Valerio ha terminato dopo oltre 13 anni un altro progetto a lungo termine per denunciare la diffusione e gli effetti di una nuova droga a basso costo denominata “Paco”, che sta uccidendo una generazione di giovani nei sobborghi delle metropoli sudamericane. “Paco”, è stato esposto nel 2016 al Visa pour l’Image di Perpignan, dove è arrivato finalista al Visa d’Or. A settembre 2017 è stato pubblicato dalla casa editrice Contrasto.

Recentemente Valerio ha intrapreso altri tre progetti a lungo termine, uno dedicato agli istituti penitenziari italiani, il secondo sulle donne vittime della tratta in Argentina e il terzo sulla realtà dei sordi.



