Incontro con l'autore Marko Kravos

Mercoledì 4 dicembre alle ore 16:00 avverrà presso la Biblioteca Tullio De Mauro un incontro con il poeta, scrittore e traduttore italiano naturalizzato sloveno Marko Kravos. Per la poesia ebbe nel 1982 il premio nazionale sloveno della Fondazione Prešeren e, in Italia, L’Astrolabio d’oro 2000, Premio Calabria nel 2007 e, a Trieste, il Premio Scritture di frontiera 2008.

Le sue opere sono state tradotte in più di 20 lingue, pubblicate in edizioni librarie, riviste e antologie di poesia e prosa slovene ed europee. E’ membro della Lega degli scrittori sloveni di Lubiana e dell’associazione internazionale scrittori PEN: negli anni 1996-2000 è stato anche Presidente del Centro PEN Sloveno. Kravos è , inoltre, autore di libri per l’infanzia: la prima opera risale al 1991 “tre favole: una dolce, una soffice ed una quasi azzurra” . Segue un periodo intensamente dedicato alla poesia, in cui pubblicò “Il richiamo del cuculo” (Campanotto, Udine, 1994) e “Le tracce di Giasone “(Hefti, Milano, 2000), e poi ancora fiabe tra il 2001 e il 2003: “Quando la terra cresceva ancora”, traduzione di Patrizia Vascotto, illustrazioni Claudio Palčič, Monfalcone (2001),

“Il corno d’oro”, traduzione di Patrizia Vascotto, illustrazioni Claudio Palčič, Trieste (2003),

“Il castello incantato”, traduzione di Darja Betocchi, illustrazioni Marjan Manček, Reggio Calabria (2003)

“L’età dei geni – Leta genie”, Trieste, 2014.

Se la poesia continua ad essere la costante e copiosa gemmazione che pone Kravos all’attenzione del panorama letterario nazionale e internazionale, anche il fiorire della letteratura per l’infanzia non abbandona la vena dello scrittore, che torna a proporre, in questi ultimi anni, una nuova raccolta illustrata di fiabe. È uscito, infatti, per la casa editrice triestina Vita Activa, il volume bilingue “Fiabe, una per dito / Pravljice, za vsak prstena”, con la traduzione in italiano a cura di Darja Betocchi e le illustrazioni di Dunja Jogan. La nuova opera, in perfetta linea con il multiculturalismo dell’autore e della casa editrice, è stata presentata a Trieste il 21 maggio 2018, con un partecipato incontro alla Sezione ragazzi della Biblioteca Nazionale Slovena degli Studi.