IncontrInJazz a Palazzo Merulana

Dal 12/09/2019 al 19/09/2019

Ore 19,30

ROMA, PALAZZO MERULANA

via Merulana, 121



Doppio appuntamento musicale di fine estate: IncontrInJazz approda a Palazzo Merulana!



Festival sonoro che ha tra gli obiettivi anche quello di promuovere il territorio e di valorizzare luoghi d’arte e di cultura, attraverso eventi organizzati all’interno di aree museali e archeologiche, in spazi di richiamo storico, artistico e culturale.



L’idea che è dietro al festival, nato nel 2005, è quella di portare le persone nei luoghi d’arte grazie alla musica, e di creare eventi unici che possano attrarre ed accogliere il pubblico in un contesto suggestivo dove si incontrano musica e conoscenza dello spazio.

L’evento è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Muovileidee, sotto la direzione artistica di Susanna Stivali e quella organizzativa di Maria Luisa Celani.



12 settembre ore 19:30

Itinerario Brasile Trio

Trio basato su una lunga e consolidata amicizia e collaborazione tra il multipercussionista Stefano Rossini, e i chitarristi Gianluca Persichetti e Massimo Aureli.



Sono i musicisti più accreditati in Italia per la divulgazione e diffusione della musica brasiliana, particolarmente attivi anche nel campo didattico. Insegnano e realizzano seminari, workshop, e docenze dedicate alla musica brasiliana anche in campo istituzionale. Hanno collaborato con alcuni fra i più importanti strumentisti brasiliani, come Sergio Galvao, Guinga, Robertinho Silva, Irio De Paula, Luis Agudo, Joao Donato, Daniela Spielmann, Christianne Neves, Antonio Guerra…



Quella del trio è una musica altamente spettacolare che apre lo sguardo anche alla contaminazione e al “Brasilian jazz”, e rende la musica brasiliana uno dei linguaggi più ricercati nell’attuale panorama musicale.



Gianluca Persichetti Chitarra

Stefano Rossini Batteria e percussioni

Massimo Aureli Chitar. 7 corde



19 settembre ore 19:30

InVerso Trio feat. Ninon Valder

Formazione composta da Susanna Stivali, una delle più importanti voci della scena jazz italiana, accompagnata da Enrico Bracco, chitarrista dallo stile originale che vanta importanti collaborazioni e da Cecilia Sanchietti, una delle migliori batteriste della nuova generazione, votata tra i migliori nuovi talenti del jazz per il 2019 dal magazine Musica Jazz.



Il trio nasce con l’idea di far conoscere il prezioso e spesso inesplorato lavoro di grandi compositrici di jazz e musica popolare provenienti da tutto il mondo con arrangiamenti scritti appositamente Non mancano brani originali e tra questi alcuni brani specificatamente scritti su testi poetici di grandi poetesse.



In occasione del concerto a Palazzo Merulana per IncontrInJazz, InVerso Trio ospita una musicista eclettica, polistrumentista e compositrice, che vanta importanti collaborazioni in tutto il mondo come ad esempio, quella con il compositore argentino Nicolàs «Colacho» Brizuela (nominato ai Latin Grammy Award, arrangiatore e direttore musicale di Mercedes Sosa).La bandoneonista e flautista francese Ninon Valder specializzata in musica argentina, world music e jazz.



Susanna Stivali voce ed effetti

Ninon Valder bandoneon, flauti e voce

Enrico Bracco chitarra elettrica ed effetti

Cecilia Sanchietti batteria



Modalità di partecipazione



Intero 15.00 €

Ridotto 12.00 € (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti, appartenenti a gruppi convenzionati)

Possessori di Palazzo Merulana Pass 7.00 €

Gratuito under 7



Oltre alla fruizione del concerto, il biglietto dà diritto alla visita della Collezione Cerasi, alla mostra “Sidival Fila. La Materia Svelata” attualmente in esposizione, e a un calice di vino.



Prenotazione consigliata al numero 0639967800 | online

info@palazzomerulana.it



Diritti di prenotazione 2.00 €

