Incontri ravvicinati con il quarto stato, spettacolo al Teatro Kopò

“I fenomeni storici accadono sempre due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa.”



(Karl Marx)



Proprio come questo pensiero, la nuova commedia brillante, scritta e diretta da Alessio Pinto e portata in scena dalla “Compagnia le Partenze Intelligenti” è una farsa, che cerca di distillare sul palcoscenico quello che rimane a tutt’oggi del “Il Capitale”, uno dei testi più controversi e allo stesso tempo più attuali della storia del pensiero occidentale.



I personaggi coinvolti sono rappresentanti del nostro Paese, ognuno con le proprie paure e incertezze, che il nostro irriverente Karl di quartiere cercherà in maniera bizzarra di risolvere.



Protagonisti principali saranno un operaio in cassa integrazione, un capitalista arricchito, arrivista e pronto a denuclearizzare la fabbrica in Albania e soprattutto il simpatico busto di Karl Marx che si ritrova a prendere vita in un parco pubblico pronto a confrontarsi e a cercare di capirci qualcosa della società moderna.



Colonna sonora dello spettacolo saranno le canzoni del grande Giorgio Gaber, che con le sue parole, una denuncia spietata, un epitaffio: “Un’idea finchè resta un idea è soltanto un’astrazione”, risveglierà in noi quei pensieri e quelle domande che forse da tempo abbiamo smesso di porci e che faranno sembrare i concetti marxisti un po’ meno contorti di quanto siamo indotti a credere.



CREDITS

Autore Alessio Pinto

Regia Alessio Pinto

Cast Lorenzo Pozzaglia, Danilo Brandizzi, Fabio Mascaro, Letizia Cerenzia, Oronzo Salvati

