Incontri di natura al Bioparco di Roma

Domenica 15, 22 e 29 settembre l'appuntamento è con gli ‘Incontri di Natura’ al Bioparco.

Come fa la giraffa a vivere a sei metri da terra? Com’erano fatti gli animali del passato? Perché gli escrementi sono di forma, colore e consistenza diversa e perché le blatte soffiano?

Per rispondere a questi e a tanti altri quesiti il Bioparco organizza tre domeniche (dalle ore 11.00 alle ore 17.00) di ‘Incontri di Natura’: nel parco saranno dislocate otto postazioni con crani, modelli tridimensionali, escrementi, e animali vivi: un’occasione per ricevere curiosità su molte specie animali e partecipare a giochi e attività in compagnia degli operatori del Bioparco.

I laboratori a cui si potrà partecipare sono: ‘I RIS della Natura’, per cercare e interpretare le tracce degli animali; ‘Animali dal passato’, alla scoperta di specie del passato, tra tra ammoniti, trilobiti e resti di dinosauro come veri paleontologi; ‘Questione di equilibri’: gioco di abilità per comprendere che siamo tutti interconnessi. E poi: ‘Punti di vista’, per mettere a confronto adattamenti e peculiarità della specie più alta del mondo e di quella più bassa; ‘Formidabile predatore’, per scoprire in che modo denti lunghi, artigli affilati e un manto mimetico rendano predatori efficienti; ‘I perché della Natura’, per scoprire che anche i serpenti hanno le zampe e che i rospi respirano con la pelle. ‘Uova da record’, da 10 kg a pochi grammi: un gioco per approfondire il variegato mondo delle uova; ‘Chi ha fatto la fatta?’ per analizzare gli escrementi di diverse specie e trarne tante informazioni. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di evidenziare caratteristiche e curiosità delle specie animali presenti al Bioparco e di sensibilizzare sulla tutela della Biodiversità, sottolineando l’importante ruolo della comunità internazionale degli zoo per la salvaguardia delle specie minacciate di estinzione (EEP, EAZA, Strategia mondiale degli Zoo, ecc…).

Credit fotografico: Archivio Bioparco