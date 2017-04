Incontri di Natura al Bioparco: tutte le attività per bambini

Incontri di Natura al Bioparco. Domenica 30 aprile dalle 11.00 alle 17.00 tante le attività dislocate in diversi punti del parco! Ogni postazione sarà un’occasione per ricevere tante curiosità sugli animali e partecipare a giochi e attività in compagnia degli operatori del Bioparco.

Tra le attività a cui si potrà partecipare:

Una cacca per ogni stagione c/o area degli orsi

Rossa, bruna con i semi e senza semi questa è l’ ”innominabile” dell’orso bruno, il più grande carnivoro italiano che per sopravvivere e riprodursi adotta strategie inimmaginabili.

Dimmi che mangi, ti dirò come la fai

Crani, denti, borre e feci dalle forme e colori più disparati per rivelare usi e costumi delle diverse specie animali che popolano il nostro pianeta.

Dalla cacca alla carta

Per scoprire che la cacca può anche contribuire a proteggere le specie in estinzione, come l’elefante asiatico. In che modo? Producendo carta realizzata con il 75% di sterco di questo affascinante pachiderma.

Predatori della notte

Dal grande gufo reale dall’apertura alare di quasi due metri alla piccola civetta nana, ma è vero che sono sinonimo di cattivi presagi? Tutti i segreti dei rapaci notturni per svelarne le caratteristiche più curiose e sfatare false legende.

Dimmi che uovo fai e ti dirò chi sei

Un gioco per osservare le particolarità delle uova e scoprire chi le fa: gli uccelli ma anche…i rettili, gli anfibi, i pesci e i mammiferi.

Il TAPIs roulant

Un gioco di squadra per scoprire, divertendosi, tutte le particolarità sul tapiro sudamericano: adattamenti e strategie per sopravvivere nelle umide e fitte foreste tropicali.

Dalle api al miele – dalle 11.00 alle 16.00

Per osservare da vicino la frenetica attività di un alveare, riconoscere l’ape regina, vedere gli strumenti del mestiere, capire come si realizza il miele… in compagnia di un esperto apicoltore.

A tavola con l’imperatore! – Dalle 11.00 alle 13.00

In compagnia di un guardiano del reparto per scoprire tutti i segreti della particolarissima dieta delle piccole scimmie: dal tamarino imperatore al uistitì pigmeo.