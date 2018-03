Incontri di Musica Sacra e Contemporanea

Concerto di Musica Sacra Liturgica nella tradizione della Comunità Ebraica Romana.



Cantare inni a Dio con arte



Ebrei, cristiani e musulmani, con i loro canti esprimono in modo sublime la fede nel Dio unico di Abramo per testimoniare e promuovere insieme un mondo di pace e di dialogo.

Il programma del concerto al Tempio Maggiore di Roma presenterà alcuni canti liturgici di tradizione ebraica romana (e non solo) mediante i quali gli ebrei lodano, ringraziano, pregano il Signore Dio, in ogni stagione della vita, in ogni periodo dell’anno e dovunque un ebreo si riconosca figlio di Abramo. I brani proposti coprono un arco di tempo che va dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri.



INGRESSO LIBERO

Informazioni: segreteria@iprs.it - tel.0632652401