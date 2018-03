Incontri di Musica Sacra e Contemporanea

Domenica 25 marzo, ore 21.00

Concerto conclusivo dedicato alla musica nelle diverse ispirazioni religiose.

Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52, 00186 Roma



Ogni religione costruisce e struttura la propria comunità, che si riconosce nei luoghi e nei valori che, divenuti personali, permettono all’individuo di realizzarsi nel proprio gruppo e di accreditarsi socialmente: all’interno di ogni luogo di culto vige un monopolio religioso, identitario e culturale. Le difficoltà che talvolta incontra il dialogo sociale interreligioso, hanno carattere cultuale e culturale, ma anche identitario ed attingono, con forza emotivamente radicata, a ciò che è inconscio.

L’opportunità di un avvicinamento culturale ed identitario, ricercata dalla manifestazione, viene soddisfatta dall’insieme dei luoghi di culto che l’accolgono e dal Teatro Argentina, simbolo della città di Roma.



Programma:

Yafutzu oievecha Canto tradizionale ebraico romano

Shiru l'Ad onai shir hadash (Salmo 98) Elio Piattelli

Alleluya Salmo 150, David Grazia

La costellazione di Gerusalemme Enrico Marocchini

Kol Nidrei Max Bruch

Preludio Nahawand Jamal Ouassini

Samai Nahawand Jamil Bey Massuud

Cinque ninnenanne per i bambini uccisi dalle guerre Sandro Gindro

Mish Nigun Marco Valabrega

Preghiera a Messer Buon Dio Sandro Gindro/ Paolo Lepore





Interpreti:

Marta Vulpi soprano

Claudio Di Segni tenore

Rav Alberto Funaro cantore

Roberto Murra pianoforte

Angelo Spizzichino pianoforte

Jamal Ouassini violino solista

Shalom Budeer violino primo

Teresa Ceccato violino secondo

Marco Valabrega viola

Matteo Scarpelli violoncello

Bruno Zoia contrabbasso

Mohffen Kafirossafar percussioni

Solisti del Coro del Tempio Maggiore di Roma

Paolo Lepore Direttore



Yafutzu oievecha è un brano liturgico tradizionale, che viene intonato in occasione della festa della Torah; al quale tutti, e indistintamente, i Romani della Comunità Ebraica sono affezionati, per soli, coro e pianoforte

Shiru l'Ad onai shir hadash è un inno di gioia elevato al Signore dagli uomini e dalla terra tutta per la sua gloria e la sua giustizia, per soli, coro e pianoforte

Alleluya è un invito alla musica ed al canto, gli strumenti umani più profondamente adatti ad innalzare le lodi al Signore, per soli, coro e pianoforte

La costellazione di Gerusalemme, su una poesia di Georges de Canino, s’inserisce in un’ampia produzione di composizioni su tema ebraico, sia sacro, sia di riflessione storica. In questa composizione la sintassi musicale si struttura sullo spettro armonico di una politonalità allargata, che diviene strettamente funzionale all’interpretazione del testo poetico. Per soprano e pianoforte

Kol Nidrei op. 47 (1881) è un Adagio costituito da una serie di variazioni su due melodie ebraiche. Il primo tema, che dà il titolo al brano, proviene dalla preghiera di Kol Nidre, recitata durante il servizio serale su Yom Kippur ed il violoncello imita la voce rapsodica del cantore. Per violino solista e quintetto d'archi

Cinque ninne nanne sono cinque brani di andamento moderato e carattere mesto. I tempi vanno dall’adagio espressivo fino ad un allegretto e quasi mai si incontra un vero forte. Lo stile si avvicina alla scuola viennese del periodo espressionista e fa uso della tecnica dodecafonica atonale. Per archi

Preludio Nahawand è un brano di ispirazione spirituale, scritto appositamente per introdurre un brano famoso del repertorio ottomano, qui eseguito di seguito.

Samai Nahawand una composizione strumentale di Jamil Bey Masuud (Istambul, 1871 – Istambul, 1916) appartenente al repertorio definito ottomano, una forma musicale molto amata ed eseguita dalle confraternite Soufi turche. Per archi e percussioni

Mish Nigun, per quintetto d’archi, è una composizione che accomuna le tre religioni: ebraica, cristiana ed islamica; il termine ebraico nigun suggerisce l’idea della melodia religiosa. Il brano presenta un’introduzione minimalista ed un corpo dal ritmo balcanico; il canto melismatico ricorda una preghiera senza parole. Per voci archi, pianoforte e percussioni

Preghiera a Messer Buon Dio, è una melodia guidata dalla voce maschile su di un tema a carattere popolare, composto da Gindro per la musica di scena de Il Monaco e il Pagliaccio. Ha ritmo ternario ed il carattere di una cantata. L'arrangiamento è per voci soliste, coro ed ensemble strumentale.

