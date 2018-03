Incontri di musica sacra e contemporanea

Domenica 18 marzo, ore 20.30

Concerto di Musica Sacra su temi della tradizione islamica

Centro Islamico Culturale d'Italia Grande Moschea di Roma, viale della Grande Moschea 85, 00199 Roma



Cantare la pace e la concordia



Programma:

Brani della tradizione arabo andalusa

Orchestra Arabo Andalusa di Fez

Briouel Mohammed Violon alto

Arabi Gharnate Mohammed violon

Amri Abdesselam percussion

Amri Mostafa violon alto

Alami Chentoufi Aziz percussion

Ben Allal Jamal Eddine violon

Berrada Driss luth

Bennis Abdelfatah chant



La musica arabo-andalusa è un genere fiorito nella Spagna islamica fra il IX ed il XV secolo, oggi associato alla musica del Marocco (al-Âla). Il compositore persiano Ziryâb, musicista di corte di Abd al-Rahman II a Cordova, è accreditato di esserne stato il capostipite. Successivamente, il poeta, compositore e filosofo Ibn Bajja di Saragozza sembra abbia avuto il merito di fondere insieme la musica di Ziryab con i moduli occidentali, dando vita al nuovo stile.

La musica andalusa arrivò in Nord Africa attraverso secoli di interscambi culturali ed anche in seguito al massiccio reinsediamento di musulmani ed ebrei sefarditi, migrati dalla penisola iberica in seguito alla Reconquista.

La base di al-Âla è una suite, definita nouba; si dice vi fossero 24 nouba, una per ciascuna ora del giorno. La nouba moderna è una creazione del Nord Africa; attualmente in Marocco, se ne eseguono 11 che conservano i modi andalusi.

L’Orquesta Árabe Andaluza De Fez è la più antica del Marocco e una delle più prestigiose dell’universo arabo. Fondata nel 1912, è diretta attualmente da Mohammed Briouell, preside del Conservatorio di Fez, e vanta un repertorio vastissimo. Nel più recente passato ha collaborato con la Camerata di Boston per l’esecuzione delle cantigas di re Alfonso X. I nessi fra la musica spagnola e quella arabo-andalusa sono stretti; il risultato è una musica elegantissima, in cui aleggiano le atmosfere dei grandi palazzi orientali.



Per informazioni: Segreteria IPRS

Passeggiata di Ripetta 11, Roma – tel. 0632652401 – segreteria@iprs.it – www.iprs.it