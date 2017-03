Incontri contemporanei: intervista a Fabio Rossello

Incontri contemporanei per offrire un momento di riflessione e di sostegno in un periodo storico e sociale di grande difficoltà. L'imprenditore ha visto crescere la considerazione del suo ruolo sociale, sempre più diffuso appare il riconoscimento che i problemi dell'economia e dell'occupazione siano legati a filo diretto allo sviluppo e alla nascita di nuove imprese. Al ruolo sociale di chi promuove imprese viene ormai attribuita totale legittimità, ma chi è l'imprenditore? Quali sono le caratteristiche di questo ruolo: l'imprenditore è un soggetto economico innovativo, che assume dei rischi, che prende decisioni. Innovare, rischiare e decidere sono le tre componenti tipiche che definiscono l'azione imprenditoriale a partire da un tratto generale essenziale. Ma chi è l'uomo? Con cosa si confronta? La prima conversazione, con guest star della nostra economia, del made in Italy e della cultura in genere, sarà con Fabio Rossello, Presidente di Cosmetica Italia, per chiarire dubbi e porsi nuove domande. Sarà il Presidente di Cosmetica Italia quindi a illustrarci le peculiarità di questo settore, il cui valore si distingue non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale: i cosmetici, parte integrante della nostra quotidianità, rivestono infatti un ruolo fondamentale per il nostro benessere e cura di sé accompagnandoci nelle diverse fasi della nostra vita. Ricordiamoci che già nell'antico Egitto e nell'antica Roma c'era un uso importante di trucchi, unguenti e abbellimenti per il corpo. E sarà lo stesso Rossello a dettagliarci gli aspetti decisivi del ruolo dell'imprenditore e del leader. L'appuntamento è in Galleria Nazionale, giovedì 30 marzo, ore 20.30, ingresso libero INCONTRI CONTEMPORANEI "Una macchina è in grado di lavorare come cinquanta uomini comuni, ma nessuna macchina può svolgere il lavoro di un uomo straordinario" [ELBERT HUBBARD] GIOVEDÌ 30 MARZO, ORE 20.30 incontro con Fabio Rossello, presidente di Cosmetica Italia, intervistato da Paola Cacianti alla Galleria Nazionale, viale delle Belle Arti 131. 1/2 Fabio Rossello è presidente di Cosmetica Italia, associazione nazionale delle imprese cosmetiche, e amministratore delegato di Paglieri S.p.A. (holding). È inoltre amministratore delegato della Selectiva S.p.A. e della Paglieri U.S.A. Inc. Fa parte della Giunta e del Direttivo di Federchimica. È membro dell'Aspen Institute. Nato ad Alessandria, Fabio Rossello si è laureato in Ingegneria Elettronica con specializzazione in telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino; ha poi conseguito un Master in Business Administration. Etica, leadership, aziende familiari e rapporti tra scienza e fede rientrano tra i suoi principali interessi; su questi temi ha partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali e tenuto lezioni presso università e scuole. Ha pubblicato nel 2013 il libro "Leadership e consapevolezza" e ha collaborato alla stesura di alcuni volumi, tra cui "Dalla pubblicità alla comunicazione" (Franco Angeli Editore), "Giovani e futuro" (Fondazione Banca Europa) e "Leadership futura". Paola Cacianti Per oltre venti anni inviato del TG Uno per la cultura, il costume e la moda. Nata a Roma, laureata alla "Sapienza" in Letteratura Moderna e Contemporanea con specializzazioni in Critica Letteraria e Critica d'Arte. Professionista dal 1980, ha iniziato la carriera di giornalista negli anni dell'università collaborando a vari periodici, a quotidiani e alla radio. Per quindici anni si è occupata di politica e cultura all'Avanti! come caporedattore del supplemento settimanale del quotidiano cui hanno collaborato i migliori intellettuali di quegli anni, da Alberto Moravia a Norberto Bobbio a Bernard Henry Levy. Attualmente redattore del programma di Rai Uno TOP collabora a varie testate giornalistiche, radiofoniche e televisive. 2/2 ORGANIZZAZIONE: Maddalena Santeroni 3926323491 maddalenasanteroni@hotmail.com UFFICIO STAMPA GALLERIA NAZIONALE: laura.campanelli@beniculturali.it silvia@silviamacchetto.com INFO: Chiara Bauco 3313535476 chiara.bauco@gmail.com