Gli italiani dell'altrove - Incontri con le minoranze linguistiche italiane: sardi

GLI ITALIANI DELL'ALTROVE: Sardi Il progetto Gli Italiani dell'Altrove testimonia la particolare attenzione che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso le sue strutture specialistiche, l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia e il Museo delle Civiltà - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, dedica alla tutela e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale. In Italia sono riconosciute dodici Minoranze Linguistiche Storiche, ovvero culture di lingua non italiana, che, nel corso della storia, si sono variamente insediate e integrate sul territorio nazionale, fino a diventare una parte essenziale della nostra complessiva identità di italiani. Gli Italiani dell'Altrove vuole contribuire a mettere in luce la realtà storica e contemporanea delle Minoranze Linguistiche d'Italia, con il loro patrimonio culturale immateriale. In particolare s'intende richiamare l'esperienza storica condivisa di accoglienza e integrazione, ma anche di conservazione dell'identità. Il progetto ha coinvolto dal 2012 Arbëreshë, Croati del Molise, Occitani, Sloveni, Friulani e Greci di Puglia e Calabria. Il prossimo appuntamento è dedicato ai Sardi. http://www.idea.mat.beniculturali.it/attivita/eventi/item/698-gli-italiani-dell-altrove-sardi PROGRAMMA Gli Italiani dell'Altrove: SARDI Roma 10 febbraio 2017 Museo delle Civiltà - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Sala Conferenze "Diego Carpitella" Ore 10.00-11.30 INTRODUZIONE al progetto: Angelo Boscarino SALUTI ISTITUZIONALI MiBACT: Segretario Generale Antonia Pasqua Recchia ICDE / Museo delle Civiltà - MNATP: Direttore Leandro Ventura ICDE / Museo delle Civiltà - MNATP: Emilia De Simoni Regione Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport: Assessore Claudia Firino Federazione Associazioni Sarde in Italia: Simone Pisano Circolo Culturale Sardo SU NURAGHE, Biella: Battista Saiu Circolo Culturale Sardo ACRASE Maria Lai, Roma: Maria Vittoria Migaleddu UniSG Università di Scienze Gastronomiche (Slow Food): Rettore Piercarlo Grimaldi Proiezione del documentario Il ballo delle vedove (regia: Giuseppe Ferrara; Sardegna, Lula, 1963; consulenza e soggetto: Ernesto de Martino, Clara Gallini; consulenza per le riprese: Raffaello Marchi; musica: Franco Tamponi; fotografia: Giuseppe Pinori; produzione: Patara; durata: 11 minuti) Ore 11.30-13.00 PRIMA PARTE: IL SARDO E I SARDI ALTROVE I Sardi dell'Altrove: l'esperienza dei circoli culturali nel mondo "ius soli, ius sanguinis, ius cordis" Chi sono i destinatari della Lingua e della Cultura sarda nel mondo dell'emigrazione? Circolo Culturale Sardo SU NURAGHE, Biella - Battista Saiu, Gianni Cilloco La lingua altrove, la lingua dell'altrove: i vantaggi cognitivi del bilinguismo Circolo Culturale Sardo ACRASE Maria Lai, Roma - Maria Vittoria Migaleddu Ore 13.00-14.30 Cucina e Tradizione Esempio di valorizzazione del prodotto tipico sardo di qualità Il progetto FASI "Sarda Tellus" con Bastianino Mossa - Gruppo di lavoro "Sarda Tellus" Racconto e degustazione dei sapori tipici A cura del Circolo Culturale Sardo "Quattro Mori" di Ostia Lido in collaborazione con il progetto FASI "Sarda Tellus" Ore 14.30-16.00 SECONDA PARTE: FESTA Il Pane Sardo della Festa Laboratorio creativo di cultura del pane e panificazione con la Maestra Giovanna Quai di Tertenìa (Ogliastra) Canti e Musica Con le sei voci del Cuncordu Planu de Murtas di Pozzomaggiore (Sassari) In occasione dell'incontro saranno ricordati gli antropologi Giulio Angioni e Clara Gallini recentemente scomparsi * * * Museo delle Civiltà - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia Direttore: Leandro Ventura Piazza Guglielmo Marconi 8/10 - 00144 Roma Eur Tel: (39) 06 5926148 - (39) 06 5910709 Fax: (39) 06 5911848 www.museocivilta.beniculturali.it - www.idea.mat.beniculturali.it mu-civ@beniculturali.it - ic-d@beniculturali.it