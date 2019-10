Inaugurazione mostra dei 30 anni di Aguzzano

SABATO 26 OTTOBRE



Nell'ambito dell' Aguzzano Festival / 30 anni di parco, lotta, partecipazione Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano e Biblioteca Fabrizio Giovenale presentano:



Inaugurazione della mostra

"Parco di Aguzzano. Storia di una comunità"



ore 18 Inaugurazione della mostra: ripercorriamo attraverso l'esposizione di manifesti, locandine, articoli di giornale, fotografie, la nascita e il consolidamento di una comunità fortemente coesa in cui ognuno dava il proprio contributo secondo le proprie competenze e abilità. Per queste caratteristiche fu possibile portare avanti la battaglia di Aguzzano per salvaguardare una zona dell'agro romano caratterizzata dai suoi viali e i dai suoi casali sottraendola alla cementificazione. Trent'anni dopo è di nuovo la partecipazione dei quartieri che circondano il Parco a garantire la salvaguardia di spazi significativi dal punto di vista ambientale ma anche per la socializzazione e la cultura.



La mostra sarà visitabile fino al 6 dicembre negli orari di apertura della biblioteca dal lunedì al venerdì ore 10-19



Ore 19 Canzoni e letture sul Risorgimento



E SE L'ITALIA DORME, PRESTO SE SVEJERA'



a cura dell'Albero della Libertà

Sara Modigliani e Laura Zanacchi voci;Gabriele Modigliani chitarra; Stefano Pogelli flauto, mandolino, mandola, concertina; Gavina Saba chitarra e voce e la partecipazione del cantastorie Mauro Geraci voce, chitarra e letture.



A seguire rinfresco





COME ARRIVARE ALLA BIBLIOTECA FABRIZI GIOVENALE:



La Biblioteca Fabrizio Giovenale si trova all’interno del parco di Aguzzano.

Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza.

Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311.

La metro più vicina è Rebibbia, linea B.