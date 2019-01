"Habemus Hominem" a Palazzo Doria Pamphilj

Il 25 Gennaio 2019 si terrà l’inaugurazione dell'opera "Habemus Hominem" di Jago a Roma dove verrà esposta nella Sala del Trono di Palazzo Doria Pamphilj. L’opera, data in prestito al Palazzo, è in vendita sotto forma di quote di proprietà sulla piattaforma online di Feral Horses ed è già stata acquistata da oltre 500 persone, le quali ne sono diventate comproprietarie.



All’inaugurazione potranno partecipare solo i proprietari di almeno 4 quote dell'opera. Le quote potranno essere acquistate sul sito di Feral Horses, ma solo i primi 100 comproprietari potranno ricevere l'invito per l'inaugurazione e conoscere Jago.



L’opera verrà accolta in una delle Collezioni private più importanti d’Europa, in un Palazzo Papale in cui sono conservati capolavori di Tiziano, Caravaggio, Raffaello, Filippo Lippi e, soprattutto, l’opera di Jago si confronterà con il Ritratto di Innocenzo X di Velasquez e il Busto di Innocenzo X di Bernini.