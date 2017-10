Inaugurazione dell'Orto del Pellegrino

L'8 ottobre a Velletri, in occasione dell’ottava edizione della Piazza dei Bambini sarà inaugurato l’Oorto del Pellegrino.

Nato da un’idea dell'Associazione babycampus EDUTAINMENT, con il contributo della Farmacia Romani e della Banca di Credito Cooperativo, l’Orto ha iniziato a mettere le sue radici grazie al recupero di un piccolo giardino abbandonato tra i tetti di Velletri, nel cuore dei Castelli Romani. L’associazione babycampus EDUTAINMENT ha deciso di raccogliere nell’Orto le principali erbe officinali di cui i pellegrini, in particolare coloro che percorrevano la Via Francigena, si rifornivano durante il percorso; una sorta di pronto intervento portatile di cui potevano disporre in itinere per preparare medicamenta ad hoc.

L’Orto del Pellegrino, ancora nascosto nei vicoli di Velletri, sarà svelato grazie all’aiuto di un pellegrino in cerca di rimedi ai suoi mali: uno spettacolo di Teatro di Strada in stile boccaccesco il cui titolo è tutto un programma!

"Di come Fortuna menò Peregrin Tebaldo ad un orto secreto, ove maravigliossi forte trovandovi speziale che non era homo ma femina"

LA PIAZZA DEI BAMBINI è un’iniziativa dell’associazione babycampus EDUTAINMENT giunta ormai all'ottava edizione: Domenica 8 Ottobre tante attività, laboratori didattici, spettacoli per bambini completamente gratuiti saranno ospitati nella Piazza Cairoli di Velletri per tutta la giornata.