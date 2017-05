101 Caffè arriva a Cipro

A Roma, zona Cipro, dal sabato 13 maggio troverai un negozio specializzato con più di 101 tipi di caffè diversi e per qualsiasi sistema di preparazione! Vieni a scoprire il tuo gusto! Ti aspettiamo con delle Promozioni Speciali!!! 101 Caffè è un negozio specializzato nella vendita di caffè di qualità in cialde e capsule, in grani, macinati e solubili. Ampia scelta di bevande alternative per tutte le macchine (tè, tisane, cioccolate, orzo, ginseng, ecc.). Caffè di vario tipo provenienti dalle migliori torrefazioni italiane, selezionate di regione in regione, per offrire alla clientela la qualità della tradizione artigianale ed una scelta ineguagliabile in termini di gusti. In più, macchine, accessori e tanti prodotti legati al mondo del caffè.