Inaugura Journeys: l'arte oltre i confini

Il 21 Aprile ad Explora, il Museo dei Bambini di Roma, l'evento finale del progetto Journeys: arti visive e teatro per l'integrazione dei rifugiati: inaugura negli spazi esterni del Museo l'esposizione I bambini del mare/Children of the sea, 10 tele dell'artista attivista urbano Sibomana, corredate dalla Mostra Fotografica, foto-racconto delle attività con il pubblico a cura di Luigi Narici, installata negli spazi interni alla hall del museo. Presenti per l'occasione, ed esposte nell'atrio del Museo, le tavole tratte da Sotto il velo della graphic journalist & screenwriter Takoua Ben Mohamed, arrivate ad Explora dopo l'esposizione nella Sala Consiliare del Comune di Rieti. Le attività di Journeys, progetto europeo cofinanziato dal programma Europa Creativa, hanno coinvolto ad Explora oltre 200 famiglie e bambini con Play on the beach, performance teatrale di ArteStudio a cura di Riccardo Vannuccini, il workshop sul Fumetto Intercultura La diversità come ricchezza di Takoua Ben Mohamed, e Viaggio a colori, workshop artistico con Sibomana. "Il progetto europeo Journeys è stato l'occasione per lavorare sul tema dell'integrazione dei rifugiati e far emergere passioni, competenze e valori di ragazzi e ragazze che si occupano di Arte, superando gli ostacoli imposti troppo spesso da terminologie che non ne rispettano l'identità: dietro la parola rifugiato c'è sempre una persona con la sua storia, le sue sfumature, e perché no, le sue speranze" ha affermato Patrizia Tomasich, Presidente di Explora. L'evento del 21 Aprile apre alle 12.00 con il benvenuto di Patrizia Tomasich e prosegue con l'Intervento Istituzionale del Contrammiraglio Fabio Agostini con il racconto sulle attività della Marina Militare e sull'impegno delle Forze Armate a favore della collettività. La Mostra Fotografica dedicata al progetto Journeys ripercorre gli eventi con artisti e famiglie ad Explora, in un foto-racconto a cura di Luigi Narici. Esposti nella hall del museo, gli scatti testimoniano i momenti d'incontro, promuovendo il linguaggio universale dell'Arte, oltre i confini. Il progetto è cofinanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea www.mdbr.it Per informazioni: Ufficiostampa@mdbr.it- 3393665078