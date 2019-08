In Vino Veritas, la XVII edizione a Riofreddo

"Giunta alla XVII Edizione e definita da molti la Festa più bella dell'estate, IN VINO VERITAS non smette mai di sorprendere. Il perfetto abbinamento tra ottima cucina, vino e musica d'autore favorisce da sempre un clima accogliente e suggestivo".

Quest'anno la Pro Loco di Riofreddo festeggia i suoi primi 50 anni. 50 anni di storia equivalgono a 50 anni di musica, di canzoni, di emozioni indelebili incise sul cuore di ognuno di noi. Da quì nasce l'idea di ripercorrere la storia di quei gruppi che sono entrati a pieno titolo nell'olimpo della...LEGGENDA!



IL PROGRAMMA

Dalle ore 19:00 Apertura delle botti con la

DISTRIBUZIONE GRATUITA * DI 7 VINI DELLA REGIONE LAZIO

*(il vino potrà essere degustato esclusivamente tramite l’acquisto del bicchiere ufficiale di In Vino Veritas)



e degli Stand gastronomici con:

Pappardelle al cinghiale

Arrosticini di pecora

Panini con salsiccia arrosto

Hot Dog

Patatine Fritte

e molto altro ancora...



PROGRAMMA CONCERTI

(L'INGRESSO E I CONCERTI SONO GRATUITI)



Venerdì 30 Agosto

PINK FLOYD LEGEND

Tributo ai Pink Floyd



Sabato 31 Agosto

KINKY PEOPLE

Tributo a Bob Marley



OFF THE WALL

Tributo a Michael Jackson



QUEEN OF BULSARA

Tributo ai Queen



L'Associazione "Altre Strade" si occuperà di rilevare il tasso alcoolemico dei visitatori, i quali potranno così evitare di mettersi alla guida nel caso in cui non rientrassero nei limiti previsti dalla legge. Inoltre è possibile campeggiare gratuitamente presso l'area attrezzata "Pratarea".