In viaggio con Pino Daniele a Stazione Birra

La Musica ha il potere di unire persone che, con esperienze diverse, ne abbracciano e ne condividono le emozioni che essa stessa regala o esprime.

Questo immenso e comune sentimento ha permesso che i SUD 41° si riunissero per riproporre , in chiave personale, quelle che PINO DANIELE, ineguagliabile Artista, trasmette grazie alle sue meravigliose ed immortali melodie

Per rendere questo viaggio più sensuale e profondo, i SUD 41° hanno unito le forze espressive con Piero Gallo il quale ,arrangiando alcuni brani per il Coro Mavra del quale è direttore e fondatore ,è riuscito a proiettare le stesse in un turbinio di cromatismi sonori delicati ed intensi.



INFO SERATA:

APERTURA PORTE H 20.00

INIZIO CONCERTO H 22.00

INGRESSO EURO 10 CON UNA BIRRA 0,2 PER TE!



Se vuoi cenare, all'interno puoi usufruire del servizio ristorante CENA - menù alla carta, spesa libera



Prenotazioni

Tel 06 / 79845959

Whatsapp 349 / 5979997