IN VIAGGIO CON PETER PAN

Teatro d'attore interattivo



19 OTTOBRE 2019 ORE 16.30

20 OTTOBRE 2019 ORE 11.00



COSTO DEL BIGLIETTO 7€



SINOSSI

Niente da fare!!! Peter Pan non vuole proprio crescere! L’eterno ragazzino che tutti amano è in volo per il mondo alla ricerca di nuove avventure. E chissà che non trovi qualche bambino disposto a seguirlo sull’Isola Che Non C’è e a combattere al suo fianco contro il temibile Capitan Uncino! Riuscirà il nostro amico a sconfiggere l’eccentrico pirata e il suo fedele nostromo Spugna? Ma soprattutto, deciderà una volta per tutte di crescere?

Per scoprirlo volate anche voi con Peter verso l’Isola Che Non C’è, dove pirati, fatine e affamati coccodrilli vi attendono per vivere fantastiche e indimenticabili avventure! Un viaggio per coraggiosi ed eterni bambini di ogni età!



TECNICA: Teatro d’attore interattivo. Con l’ausilio di alcuni accessori ed elementi scenici, l’attrice in scena riporta in vita i personaggi e le situazioni narrate dal favola, favorendo il coinvolgimento costante e l’interazione diretta dei bambini.



Con Maria Elisa Barontini

N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)