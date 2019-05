In-Verso Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 16 maggio appuntamento al Charity Café con la rassegna Jazz Voice, questa volta con "In- Verso" trio, formazione composta da Susanna Stivali alla voce, Enrico Bracco alla Chitarra Elettrica e Cecilia Sanchietti alla Batteria. La band propone riarrangiamenti di brani di compositrici del jazz di oggi e di ieri e brani ispirati a famose poetesse. Jazz in chiave moderna.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Susanna Stivali, voce

Enrico Bracco , Chitarra Elettrica

Cecilia Sanchietti, Batteria