In tre al Teatro Fara Nume

La Nave dei Folli, compagnia tiburtina guidata dal regista Marco Bonamoneta, porta in scena In Tre, testo originale di Carlo Selmi, drammaturgo e regista della compagnia S.P.Q.M. di Roma. I due sono alla terza collaborazione, nata per stima reciproca e consolidatasi con il successo dello spettacolo

L’odore delle donne.

Manfredi (Renato Mucciarelli), casalingo tuttofare con qualche fantasma ingombrante, si stacca dalla famiglia borghese e sceglie di vivere in un appartamento a Roma con due coinquiline: Ninfa (Antonella Eletti), vicedirettrice di banca emotivamente fragile, e Lara (Daniela Alessandrini), insegnante d’inglese con la voglia di vivere senza pensieri. Insieme creano una famiglia in cui Manfredi sceglie di ribaltare i ruoli, così le donne portano a casa i soldi e l’uomo si occupa di pulire, cucinare e stirare.

Dove li porterà tutto questo?

In Tre è una commedia brillante dai vari sapori, dove non c’è

un messaggio nascosto ma si mostra uno spaccato di vita

moderna, forse non così astratto come si possa pensare. È un

trattato di filosofia della famiglia, nata dall’idea di Carlo

Selmi che «un’unione in tre dura più di quella a due».

Le emozioni vengono amplificate dall’uso della musica; il

regista prepara e accompagna il pubblico, facendo sì che sia

proprio questa il filo conduttore della storia, aiutando lo

spettatore a sentirsi coinvolto nelle vite dei personaggi,

carattere distintivo e punto di forza della Nave dei Folli.

Altra caratteristica è la presenza di una coreografia, atta a trasmettere in maniera diversa quei sentimenti che percorrono tutta la pièce. La coreografa Eleonora Daggiante, che collabora con Marco Bonamoneta dal 2012, insegna agli attori a sfruttare il proprio corpo come strumento per far arrivare l’amaro e la delusione che provocano le diverse vicissitudini della vita da loro vissuta.

In Tre ha debuttato il 7 gennaio 2019 al Teatro Golden di Roma, in occasione della sesta edizione del Festival Forense, dove l’anno scorso la compagnia si è aggiudicata due premi con L’odore delle donne, migliore attore protagonista e miglior spettacolo. Inoltre, è stato già selezionato per partecipare al festival di Cefalù (PA), Cefalù sotto le stelle, dove andrà in scena il 5 aprile 2019.



Alice Berretta