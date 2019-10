"In the name of Africa": la più grande performance di pixel art urbana a Roma

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione (16 ottobre), Cefa Onlus – Il seme della solidarietà arriva, per la prima volta a Roma con “IN THE NAME OF AFRICA” ”, la più grande performance di pixel art urbana per porre l’attenzione sulle gravi condizioni di malnutrizione in cui vivono milioni di persone in tutto il mondo. Eliminare la fame e la malnutrizione sono ancora le grandi sfide del nostro tempo. Dopo decenni in cui la percentuale di persone che non avevano accesso al cibo era in calo, dal 2015 il trend ha subito un’inversione di tendenza e nel 2018 sono più di 820 milioni (pari a 1 individuo su 9) le persone che non hanno cibo sufficiente , 9 milioni in più rispetto al 2017.



Sabato, 12 ottobre Piazza del Popolo, a Roma, si trasformerà in una grande “tavola della solidarietà” apparecchiata con 10.000 piatti bianchi per ricordare che ancora oggi troppe persone soffrono la fame. Con il contributo di volontari e persone comuni, i piatti ad uno ad uno verranno capovolti per formare, dapprima, il disegno dell’Africa, poi quello di un libro da cui nasce una spiga – illustrazione ideata dal noto fumettista Francesco Tullio Altan – e, infine, la sagoma dell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, a sottolineare – proprio nel cinquantenario della scomparsa del Genio– come l’educazione e lo studio, la formazione agricola e la conoscenza tecnica siano i mezzi fondamentali per sconfiggere la fame.