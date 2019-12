"In scena la città" al Palladium

Avvicinare gli studenti alle pratiche creative del teatro nella loro interazione con il percorso didattico, è l’obiettivo principale di “In scena la città” in programma al Teatro Palladium giovedì 5 e venerdì 6 dicembre alle ore 20,30. Un progetto, che la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, in linea con il suo impegno sul territorio per la formazione dei giovani, ha promosso con il contributo della Regione Lazio, nell’ambito degli interventi annuali per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo.



Il progetto ha coinvolto attivamente cinque istituti di istruzione secondaria superiore del Municipio Roma VIII: Liceo artistico “Caravaggio”; Liceo classico e scientifico statale “Socrate”; IIS Cine-tv “Roberto Rossellini”; Liceo scientifico statale “Giuseppe Peano”; IIS “Via delle Sette Chiese”. La partecipazione degli studenti, orientata in base alle peculiarità dei loro indirizzi scolastici e alle singole inclinazioni personali, ha riguardato i diversi settori che caratterizzano la realizzazione di uno spettacolo dal vivo: scrittura scenica, recitazione, produzione di audiovisivi, montaggio, fotografia, scenografia, grafica, promozione e comunicazione.

Il nucleo tematico del progetto è costituito da una riflessione sulla città, sugli spazi pubblici che gli studenti abitano o attraversano, sulle esperienze, i disagi, le utopie e le distopie connesse al loro vissuto: in tal modo si è cercato di far crescere nei giovani anche la consapevolezza del significato di essere cittadini.



Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio, nell’ambito degli interventi annuali per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche.



Note dei curatori:

La restituzione finale del percorso compiuto dai ragazzi non aspira alla compiutezza di una drammaturgia teatrale convenzionale, che avrebbe tolto spazio alla ricerca individuale e collettiva. Ci è sembrato più interessante pensarla e strutturarla come la raccolta di appunti di viaggio, l’esposizione cruda e la giustapposizione di momenti di un processo incompiuto ma vivo, che non si esaurisce tanto nello spettacolo sul palcoscenico, quanto in un percorso immersivo attraverso gli spazi del Teatro Palladium: fotografie, video, scritti, disegni e tutte le forme di espressione con cui i ragazzi hanno voluto raccontare e raccontarsi.

L’azione artistica, comunque si realizzi, presuppone lo straniamento dello sguardo, cioè l’osservazione del proprio oggetto con occhi diversi, per poterlo meglio comprendere. Noi speriamo che l’interesse di questo progetto possa risiedere in un doppio straniamento, tramite l’opportunità di gettare uno sguardo sulla nostra città attraverso gli occhi di quegli alieni che troppo spesso sono per noi gli adolescenti.



Progetto grafico a cura degli studenti del liceo artistico “Caravaggio” – Indirizzo grafica.

Scenografie a cura degli studenti del liceo artistico “Caravaggio” – Indirizzo scenografia.

Scrittura di scena a cura degli studenti del liceo classico “Socrate”.

Video e foto a cura degli studenti dell’istituto cine – Tv “Rossellini”