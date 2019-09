In Paradiso, la mostra al Museo Civico di Zoologia

Il Gran Paradiso Film Festival sarà presente al Museo Civico di Zoologia di Roma, dal 21 settembre al 27 ottobre 2019, con il progetto fotografico ed espositivo In Paradiso co-ideato dai fotografi Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi e da Fondation Grand Paradis. Un progetto artistico, risultato di più di un anno e mezzo di lavoro all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che mette in evidenza sfumature differenti di un patrimonio naturale e culturale straordinario e offre nuovi spunti per conoscere la ricchezza e l’unicità del luogo.

L’esposizione è promossa da Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Per i possessori della MIC Card l’ingresso al museo è gratuito.

In Paradiso, la mostra

In Paradiso è stato parte della sezione GPFF in Mostra del Gran Paradiso Film Festival, manifestazione – patrocinata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – che promuove la diffusione del cinema naturalistico con la finalità di far maturare una sensibilità di pieno rispetto per l’ambiente. L’intero progetto espositivo sarà ospitato dal Museo Civico di Zoologia di Roma, da sempre impegnato a promuovere e diffondere le conoscenze scientifiche nell’ambito delle scienze biologiche e naturali.

Quello di Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi è stato un lavoro lungo e appassionato, sviluppatosi e arricchitosi nel tempo. Il risultato è una narrazione articolata, ma sempre spontanea, che racconta con grande sensibilità l’uomo e la natura del Gran Paradiso e del suo territorio.

Proiezione del film vincitore del 22esimo Trofeo Stambecco d'Oro

In occasione della mostra, venerdì 25 ottobre a partire dalle ore 18.30, il Gran Paradiso e il territorio regionale della Valle d’Aosta saranno protagonisti di una serata evento – alla presenza degli Assessori all’Ambiente, risorse naturali e Corpo forestale e Turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Albert Chatrian e Laurent Viérin – che vedrà la proiezione, per la prima volta a Roma, del film vincitore del 22° Trofeo Stambecco d’Oro del Gran Paradiso Film Festival e la presentazione, da parte dei due fotografi, Marcoaldi e Mosconi, del doppio volume fotografico In Paradiso.

Il film proposto, Aigle et Gypaète, les Maître du Ciel di Anne ed Erik Lapied, è stato in gran parte girato nelle valli del Parco in cui i due registi francesi hanno trascorso diversi mesi dell’anno in paziente osservazione della fauna dell’area protetta.