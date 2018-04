In Orbit. Cosmic Funk Travel

Poche band mettono insieme tante esperienze ed elementi diversi come In Orbit. Con sede a Nashville, il sassofonista Jeff Coffin è conosciuto per le sue lunghe collaborazioni con due delle band più famose al mondo: Bela Fleck & the Flecktones e Dave Matthews Band. Coffin è anche un produttore, compositore, direttore dʼorchestra ed educatore musicale.

Il chitarrista di Toronto, Michael Occhipinti (candidato per ben 9 volte al JUNO Grammy canadese) è uno dei musicisti jazz più importanti e conosciuti in Canada, band leader del suo Sicilian Project e un tributo a John Lennon (con Don Byron, Bruce Cockburn), oltre a contribuire a numerose altri progetti.

Il bassista Felix Pastorius possiede forse il cognome più famoso nel jazz elettrico, e ha seguito le orme di suo padre Jaco nell'ampliare il ruolo del basso elettrico, diventando un musicista brillante e straordinario con Mu'tet di Coffin, il batterista Cindy Blackman Santana e i Yellowjackets. A completare la band il virtuoso pianista Tom Reynolds e il batterista Davide Direnzo.